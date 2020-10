Departamento de Reserva, Conservação e Restauro do Benfica concorre a prémio IIC Keck

O Departamento de Reserva, Conservação e Restauro do Património Cultural do Benfica está concorre ao Prémio International Institute for Conservation Keck que premeia "projetos e organizações que promovem o entendimento e a divulgação da profissão do conservador-restaurador", segundo as águias esclarecem no site oficial.





O vencedor do galardão irá ser revelado a 6 de novembro, em Edinburgo, na Escócia.