Deputado 'confronta' Vieira com 3.º lugar do Benfica: «Gasta-se 100 milhões numa época...»

A comissão de inquérito ao Novo Banco/Banco Espírito Santo, com Luís Filipe Vieira a questionado pelos deputados no parlamento, teve esta segunda-feira momento insólito protagonizado por João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.





"Vou fazer-lhe a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber. A primeira é como se gasta 100 milhões de euros numa época e se acaba em 3.º", disse o deputado, na segunda ronda de questões ao presidente do Benfica."O que é que isto nos vai custar?", questionou, de seguida, João Cotrim de Figueiredo, referindo-se às dívidas das empresas do presidente do Benfica ao BES/Novo Banco. O presidente do Benfica acabou por responder apenas a esta última questão.