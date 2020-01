Derlis começa na equipa B

Derlis Mereles, extremo paraguaio que o Benfica contratou ao Rubio Ñu, já está no Seixal. O jogador, de 19 anos, chegou ontem a Lisboa e nos próximos dias começará a treinar-se junto da equipa B, orientada por Renato Paiva.

O futebolista chega emprestado pelo clube sul-americano e esta é a sua primeira experiência no estrangeiro, onde tentará mostrar as qualidades evidenciadas no país natal. O Benfica tem cláusula de opção de compra e poderá acionar a mesma no fim da cedência.

Derlis é conhecido por ser veloz, com alguns atributos na finalização, e por norma é utilizado a partir da direita, apesar de também poder ser opção no flanco contrário. É o segundo reforço para Renato Paiva, depois de Elías Pereyra, lateral-esquerdo argentino cedido pelo San Lorenzo.