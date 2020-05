Derlis Mereles espera que o Benfica o compre: «Antes da quarentena estava muito bem»

Derlis Mereles, avançado paraguaio que chegou ao Benfica B em janeiro, emprestado pelo Rubio Ñu, lamenta não ter feito qualquer partida oficial e espera que as águias exerçam a opção de compra.





"Antes da suspensão das provas e de ser decretada a quarentena, estava muito bem, a adaptar-me ao clube", contou, ao jornal ‘Crónica’, o jogador, de 19 anos. Mereles apenas alinhou num jogo de preparação com os sub-23 do Manchester United, em fevereiro passado, no Seixal."Não é fácil, quando se chega a um novo clube há sempre esperança que iremos jogar, mas às vezes a oportunidade tarda em chegar. Estou a fazer bem as coisas e esforço-me em todos os treinos. Dava o máximo nos treinos mas ainda não me estreei. É assim, são as regras do jogo e há que continuar a trabalhar", acrescentou o jovem.