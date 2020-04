Derlis Mereles: «O meu contrato é até junho, tenho de falar com o meu representante»

Derlis Mereles assinou pelo Benfica até 30 de junho, estando neste momento emprestado pelo Rubio Ñu do país-natal. O avançado paraguaio ainda não sabe se vai ficar de águia ao peito sendo que para tal os encarnados têm de exercer a opção de compra estimada em 2,7 milhões de euros. "O meu contrato é até junho, tenho de falar com o meu representante sobre o meu futuro. Em relação à família, faço videochamadas, estamos sempre em contacto", explicou o jogador em declarações à rádio 'Universo 970 AM'.





Mereles, de apenas 19 anos, contou os progressos que já mostrava em Portugal antes da pandemia. "Já está a apanhar o ritmo, integrado com os restantes companheiros de equipa. Cheguei a jogar dois particulares, um frente ao Manchester United e o outro não me lembro, cheguei a estar no banco de suplentes durante quatro jogos oficiais", vincou.O futebolista reiterou que continua a ser seguido pela estrutura do clube. "Felizmente o clube dá-nos todas as comodidades, seja em relação à comida ou a outras coisas. Treino à tarde, eles enviam-nos o esquema de treinos", declarou Mereles.