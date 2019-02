Desfile das casas no relvado ao intervalo do jogo com o Nacional

Um dos pontos altos do chamado ‘jogo das casas’ será o desfile no relvado. A jornada começará bem cedo, mas ao intervalo do desafio com a formação insular 280 pessoas passarão pelo palco da Luz.De acordo com as informações fornecidas pelos encarnados, são esperadas 140 casas, filiais e delegações do Benfica, com mais de 2.500 pessoas, que terão oportunidade de se mostrar. Os 30 delegados regionais assistirão ao encontro no camarote presidencial, ao passo que os sócios e representantes das casas ficarão em vários sectores do piso 3.Os responsáveis do clube da Luz referem-se a esta jornada como o "dia do benfiquismo". "O ‘jogo das casas’ e a grandiosa mobilização que a iniciativa envolve é um impressionante sinal da vitalidade do nosso clube. [...] As casas do Benfica, presentes em cinco continentes, são cada vez mais um orgulho para todos os benfiquistas", destacaram ontem os encarnados na sua ‘newsletter’ diária.Em suma, o encontro de amanhã é um momento para que se possa "conviver, refletir, analisar, projetar e perceber tudo o que é possível fazer para tornar o Benfica mais forte".Os responsáveis do Benfica esperavam para o jogo com o Nacional, à partida, cerca de 45 autocarros com adeptos provenientes de várias Casas do país, mas, segundo Jorge Jacinto, ontem à tarde estavam já garantidos, no mínimo, 55 autocarros. Isto significa que haverá uma forte presença regional nesta partida do campeonato, que, refira-se, poderá colocar os encarnados a um ponto do FC Porto, depois de os dragões terem empatado, ontem, no terreno do Moreirense. A hora do jogo, que arranca às 17h30, também ajudará a uma boa casa.