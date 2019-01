Desilusão não calou apoio

A derrota doeu ao universo benfiquista, mas a exibição realizada diante do FC Porto deixou os adeptos orgulhosos, conforme se comprovou com as manifestações de apoio vindas da bancada após o terceiro golo dos dragões. Apesar da desilusão, que levou a que muitos adeptos começassem a dirigir-se para as saídas, foram também ouvidos muitos cânticos de apoio ao Benfica, puxando pela equipa nos derradeiros minutos.Já depois do apito final, notou-se ainda uma tentativa dos encarnados em ‘abafar’ a festa portista, seguindo-se um grande aplauso para os jogadores quando estes se dirigiram à bancada para se despedirem. Pelo meio, rebentaram alguns petardos, em ambas as bancadas, e voaram tochas.