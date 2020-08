«Despacha-te. Do que estás à espera?»: adeptos do Benfica deixam mensagens a Cavani

As redes sociais de Cavani têm sido inundadas de apelos de adeptos do clube da Luz a pedirem para Cavani assinar rapidamente pelo Benfica: "Despacha-te. Do que estás à espera?", é um dos muitos comentários que se podem ler.





A esperança dos adeptos do Benfica cresceu nas últimas horas com a mensagem deixada nas redes sociais pelo preparador físico que acompanhou Cavani no Urugai."Muitos êxitos, boa viagem e obrigado pela oportunidade e confiança. Uma experiência única, continua a brilhar matador! Obrigado pela experiência de treinar o número 1 e conhecer a pessoa que está por detrás do ídolo!", escreveu Christian González, através da sua página do Instagram, publicação que foi prontamente partilhada pelo próprio Edinson Cavani no seu perfil.Perante isto, os adeptos reagiram, vindo na mesma o sinal que Cavani vai assinar pelo Benfica.