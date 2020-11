Desrespeito do recolher obrigatório pelos No Name Boys não motivou identificações

A concentração de elementos dos No Name Boys ao início da noite em Paredes, à chegada do autocarro do Benfica, não motivou quaisquer identificações, pese os presentes terem desrespeitado o recolher obrigatório que vigora aos fins de semana entre as 13h00 e as 05h00, devido à pandemia da Covid-19.





Segundo informação oficial do comandante da Guarda Nacional Republicana (GNR) no estádio, a principal preocupação das autoridades passou por garantir a chegada em segurança do veículo. Desta forma, a GNR frisa que não houve condições para perseguir os elementos em causa da claque encarnada.