"A questão mais premente é perceber o que pode efetivar uma perda de mandato", como reiterou Artur Ramalho, que sustentou ainda que "o simples facto de ser arguido não é suficiente"."Relativamente à destituição dos órgãos sociais, o regime jurídico das sociedades anónimas desportivas remete para o código das sociedades comerciais. Faz com que as assembleias-gerais de acionistas possam sempre deliberar no sentido da destituição, mas tanto poderiam deliberar por essa razão ou por outras", explicou o advogado. Ou seja, a destituição dos orgãos sociais da SAD encarnada pode decorrer... com a votação nesse sentido dos próprios acionistas. A lei contempla ainda a possibilidade de a destituição de um ou mais membros de uma sociedade acontecer mediante justa causa. "Quando a há, os titulares dos órgãos sociais não têm direito à remuneração pela compensação devida pelo exercício do seu cargo, mas é sempre possível essa destituição", vincou o especialista ao nosso jornal, afirmando que a inibição do exercício de funções pode ser decretado no âmbito do código de processo penal.A dissolução de uma sociedade está contemplada na legislação mas esta é uma possibilidade caso seja provado que a mesma foi constituída ou utilizada exclusivamente para a prática daquele tipo de crimes. A SAD do Benfica foi criada visando a prática desportiva no início do século e é facilmente sustentado que não há ilegalidade quanto a esse propósito, dando-se como impossível a sua extinção."As condições de pena de dissolução assentam sobretudo na determinação de uma prática de certo tipo de crimes, previstos no artigo 110º do Código Penal, se certas pessoas coletivas forem condenadas por certos tipos de crime. Alguns deles poderão estar aqui em causa mas há outro requisito. Tal só é válido se a pessoa em causa for constituída ou utilizada exclusivamente para a prática daquele tipo de crimes", sustentou o advogado Artur Ramalho.