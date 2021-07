Desvio de dinheiro vivo investigado

Luís Filipe Vieira responde por branqueamento de capitais, abuso de confiança, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e falsificação de documentos, mas pode ver-se envolvido noutro caso.





Segundo o ‘Correio da Manhã’, há uma investigação na Polícia Judiciária à volta do alegado desvio de dinheiro vivo da SAD do Benfica para as contas da Promovalor, empresa detida por Vieira.Num esquema semelhante ao retratado na operação Cartão Vermelho, há suspeitas do envolvimento de um ex-árbitro de primeira categoria, que teria tido a função de proprietário das empresas que eram usadas para branquear o dinheiro, segundo a mesma fonte.