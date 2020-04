Detenção de David Tavares será alvo de "análise dos regulamentos disciplinares" do Benfica

David Tavares, de 21 anos, médio do Benfica, foi detido na tarde deste domingo por falta de carta de condução, numa operação da PSP de Lisboa no Túnel do Grilo, e fonte do Benfica confirmou a Record que a ocorrência "será objeto de análise dos regulamentos disciplinares"





"Confirmamos uma ocorrência de âmbito privado do jogador que naturalmente será objeto de análise dos regulamentos disciplinares do clube por parte de um jovem que sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva", avançou a mesma fonte, sublinhando que a "ocorrência foi, naturalmente, acompanhada pela estrutura de futebol".