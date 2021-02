Dez mil quilómetros pelos ares... em 15 dias: a odisseia do Benfica na última quinzena de fevereiro

Não bastasse a exigência de um calendário super carregado, a equipa do Benfica prepara-se para entrar num ciclo incrível de jogos a cada três dias ao qual terá de juntar ainda longas viagens. Tudo por conta das eliminatórias da Liga Europa com o Arsenal, que serão disputadas em Roma e Atenas.





Ora, por causa dessa alteração forçada pela pandemia, a equipa de Jorge Jesus irá andar literalmente para trás e para a frente na Europa entre 14 de fevereiro e 1 de março, com cinco jogos no espaço de quinze dias. Jogos aos quais juntarão viagens de avião que, contas feitas, irão andar bem perto dos 10 mil quilómetros.14 de fevereiro: Moreira de Cónegos (vs. Moreirense, Liga NOS)18 de fevereiro: Roma (vs. Arsenal, Liga Europa)21 de fevereiro: Faro (vs. Farense, Liga NOS)25 de fevereiro: Atenas (vs. Arsenal, Liga Europa)1 de março: Lisboa (vs. Rio Ave, Liga NOS)Ora, se a águia fizer esta sequência de jogos sem passar pela casa de partida (Lisboa), o registo andará perto dos dez mil quilómetros feitos em viagens de avião no espaço de apenas 15 dias.: 1800 km ou 1900 km: 1800 km: 2800 km: 2800 km