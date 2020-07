Dezenas de adeptos à espera do Benfica para treino em Peniche

O Benfica arrancou esta quarta-feira, em Peniche, a preparação para a final da Taça de Portugal. Os encarnados chegaram ao Estádio do Peniche 20 minutos antes da hora do treino marcado para as 11 e, à sua espera, estavam dezenas de adeptos mantidos à distância pelas autoridades de segurança.





Os treinos neste miniestágio na zona Oeste começarão sempre às 11h, com a sessão de sexta-feira a ser aberta nos primeiros 15 minutos à comunicação social, seguindo-se a conferência de imprensa de Nélson Veríssimo e de um jogador às 13h.Recorde-se que Nélson Veríssimo chamou 27 jogadores para a preparação do jogo com o FC Porto, agendado para sábado, às 20H45