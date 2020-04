Di María: «Benfica permitiu-me ganhar e tornar-me no que sou hoje»

Di María, jogador que representou o Benfica entre 2007 e 2010, reconhece a grande importância que o clube da Luz teve na sua vida. "Foi muito importante para mim e para a minha família. Foi um grande passo, pois eu estava a jogar no Rosario Central há um ano e meio. Vim para a Europa para um grande clube, que me deu tudo. Foi como a minha primeira casa, permitiu-me ganhar e tornar-me o que sou hoje", admitiu o extremo, agora com 32 anos, em declarações ao site da UEFA.

O argentino do PSG recordou a sua saída para o Real Madrid, que não foi bem acolhida por muitos. Contudo, Di María vincou a confiança que outro português nele depositou. "Muitos criticaram-me por não ter jogado bem no Mundial. Diziam que não tinha feito o suficiente para justificar o preço. Mas Mourinho acreditou em mim e mostrei que merecia a camisola do Real Madrid."