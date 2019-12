Di María: «Passagem pelo Benfica deu-me tudo»

Ángel di María assumiu esta segunda-feira, em entrevista ao site oficial da UEFA, que a passagem pelo Benfica lhe deu tudo aquilo que considera necessário para ter atingido a carreira que acabou por trilhar. Na ótica do argentino, atualmente no Paris SG, o emblema da Luz acabou por ser mesmo a sua primeira casa.





"A chegada ao Benfica foi muito importante para mim e para a minha família. Foi um passo muito grande depois de apenas jogar no Rosário Central um ano e meio. Creio que vir para a Europa, para um clube tão grande como o Benfica, me deu tudo. É como se fosse a minha primeira casa e deu-me muito para continuar a triunfar e para ser o que sou hoje", declarou o argentino, de 31 anos, que representou as águias entre 2007 e 2010.Do Benfica saiu para o Real Madrid, em mais um passo que considera ter sido "muito importante". "Muita gente nesse momento criticou a minha contratação porque não tinha feito um bom Mundial em 2010. Não tinha feito as coisas muito bem e para mais tinham pago muito dinheiro por mim. Mas o Mourinho acreditou em mim e ano após após ano demonstrei que era suficientemente bom para jogar lá. E depois tive a minha oportunidade de ganhar a Champions no meu último ano", lembrou.