Dia de Jorge Jesus: arranca novo ciclo do treinador à frente do Benfica Técnico assina contrato de manhã e à tarde é apresentado por Luís Filipe Vieira no Benfica Campus, no Seixal





• Foto: Pedro Ferreira