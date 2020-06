Diamantino: «Benfica ainda pode ter aspirações porque o FC Porto também pouco faz»

Diamantino considera que o Benfica deve manter Bruno Lage como treinador e apesar das exibições pouco conseguidas das águias mantém a esperança "porque o FC Porto também pouco faz"





"Tem de haver alterações na equipa. Mas o treinador deve ficar. É um belíssimo treinador. Não me parece que haja alguém capaz de modificar o que está mal a oito jogos do fim. A equipa ainda pode ter aspirações, porque o FC Porto também pouco faz. No entanto, tem uma vantagem: a raça com que joga. Ainda assim, penso que se o Benfica conseguir aproximar-se daquilo que já foi, tem todas as possibilidades de se sagrar campeão. O que está a faltar? Só o treinador poderá saber. Nos jogos, o que vejo não tem sido bom. O Benfica tem um perfil de jogo bonito, mas pouco eficaz. Há pouca objetividade. Falta intensidade e pressão sobre o adversário, algo que Bruno Lage trouxe quando substituiu Rui Vitória. A derrota com o FC Porto também abalou a equipa, que desde então não foi a mesma", disse o antigo jogador das águias.