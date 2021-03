«Diego Costa olhava para os 'cotas' e falava para nós como se tivéssemos 18 anos»

Apesar de não ter convivido muito tempo com Diego Costa, Martelinho, de 46 anos, lembra-se que o avançado era completamente seguro de si próprio.





"Ele era um jovem, com 17 anos. Recordo a personalidade forte e a confiança que ele tinha nele, era fora do comum. Isso chamou-me a atenção e ainda hoje me lembro bem disso. Lembro-me de ele olhar para os ‘cotas’ - eu, o Clayton, o Palatsi -, uns ‘cotazinhos’ já com algum estatuto no futebol português, e ele falava para nós como se tivéssemos 18 anos. Não ligava nada ao currículo, nem aquele respeito, nada disso. Martelinho campeão português era igual a estar a falar para um jovem colega dele. Achava que ele é que era bom e tinha os objetivos dele. E ele é que tinha razão. O resto é conversa… (risos)", lembra o ex-avançado a Record.Martelinho celebrizou-se no Bessa e foi uma das figuras da histórica equipa axadrezada que conquistou o título em 2001. Mais tarde, já perto do final da carreira, em 2006, Martelinho jogou com Diego Costa no Penafiel. O antigo jogador lembra-se de um rapaz de 17 anos convicto.