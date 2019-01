Diferença em relação a Vitória logo no aquecimento

Cada equipa técnica tem os seus métodos de trabalho e a de Bruno Lage diferenciou-se logo da de Rui Vitória no período de aquecimento. Ao contrário do que era normal, uma parte deste período que antecede o início da partida, ocorreu fora das quatro linhas e não no meio-campo destinado à equipa do Benfica para aquele efeito. Nos primeiros minutos, os exercícios orientados por Alexandre Silva ocorreram muito próximos das bancadas.

Outra mudança que se verificou foi no número de jogadores que Bruno Lage enviou para aquecimento no início da segunda parte. Normalmente, Rui Vitória pedia logo a três para irem aquecer, mas ontem, inicialmente, apenas Ferreyra e Zivkovic saltaram do banco.