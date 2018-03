Javairo Dilrosun, avançado de 19 anos que está na agenda do Benfica, ainda se encontra a refletir sobre o interesse demonstrado, pois as águias não são o único clube atento e o futebolista do Manchester City não se quer precipitar. Quem o refere é Khalid Sinouh, empresário do dianteiro holandês, que, em declarações a Record , assume que o clube da Luz já manifestou o interesse em garantir a contratação de Dilrosun, cujo contrato expira em junho."Ainda temos cerca de dois meses pela frente até ao verão e não temos qualquer pressa de decidir", afiançou, sem revelar mais pormenores sobre o processo. Neste momento não existe qualquer proposta concreta e Dilrosun conhece, apenas, as pretensões da direção do clube da Luz no que diz respeito a salários e prémios de jogo. Certo é que a decisão ainda não está tomada por parte. Liverpool, Borussia Dortmund e Swansea também o desejam