«Dinheiro da venda do Everton salvou o Fortaleza», diz o presidente do clube

O Fortaleza está agradecido ao Benfica. Tudo porque com a venda de Everton do Grémio para os encarnados, o atual 16º classificado do Brasileirão conseguiu pagar salários a tempo e horas.





"Se não fosse o dinheiro da venda do Cebolinha, estaríamos com salários atrasados", admitiu o presidente do Fortaleza, Eduardo Girão. "O dinheiro do Cebolinha salvou o Fortaleza, foi uma bênção. Deus é tão bom que deixou para vender o Cebolinha quando mais precisávamos. Foi para pagar dívidas, pagar salários e manter o clube com uma realidade boa comparada a outros clubes. Não está fácil, mas vamos conseguir".Everton foi formado no Fortaleza. Depois do Benfica ter comprado o extremo ao Grémio, por 20 milhões de euros, o emblema do nordeste brasileiro arrecadou 700 mil euros (4,5 milhões de reais).