Dinheiro vivo trama Luís Filipe Vieira

O alegado levantamento em numerário, de forma regular, de quase 1,9 milhões de euros levou a Polícia Judiciária ao encalce do Benfica, originando a constituição como arguidos do presidente Luís Filipe Vieira e do administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, por suspeita de crime de fraude fiscal.

A notícia foi avançada pelo ‘Correio da Manhã’, na edição de ontem, explicando que esse dinheiro era alegadamente transferido por duas sociedades da área da informática, que faziam consultoria às águias, para uma conta pertencente a outra empresa.

De acordo com o diário da Cofina, haveria suspeitas de que o dinheiro poderia ser utilizado em atividades ilícitas, algo que as autoridades nunca conseguiram provar. Os indícios de branqueamento de capitais também caíram durante a investigação.