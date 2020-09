Diogo Capitão foi operado e só volta a jogar em 2021

Diogo Capitão lesionou-se e só regressa a competir oficialmente em 2021. O médio português do Benfica foi operado com sucesso a uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.





"Operação feita. Agora é altura de focar na recuperação para daqui a uns tempos estar de volta a fazer o que mais gosto e me faz mais feliz! Um obrigado a todos pelas mensagens", agradeceu o jogador de 20 anos que tem vínculo com as águias até junho de 2023.Na última temporada, o internacional sub-20 português cumpriu 29 encontros pela formação sub-23 do Benfica.