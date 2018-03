Continuar a ler

Os números que este jogador tem apresentado dão confiança ao clube da Luz de que este é um jogador a ter em atenção no futuro.



O anúncio foi feito pelas águias, numa semana em que o Benfica já havia revelado que, também, Luís Lopes, Henrique Pereira, Filipe Cruz, Paulo Bernardo e Rafael Rodrigues prolongaram o vínculo ao clube.





O Benfica renovou com o avançado Diogo Cardoso, 16 anos, até 2021, dando seguimento à aposta que tem vindo a fazer nos jovens da formação.O jovem está a cumprira quinta época de águia ao peito e, neste momento, é o melhor marcador dos Juvenis B, escalão pelo qual já apontou 16 golos na presente temporada. Depois de ter chegado ao Seixal, proveninente do CR Instrução, em 2013/2014, sagrou-se campeão nacional de Iniciados, na época transata, tendo completado 21 jogos com um total de 19 golos marcados.

Autor: Valter Marques