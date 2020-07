Diogo Garrido despede-se após 9 anos: «Só quero agradecer o que fizeste por mim, Benfica»

Diogo Garrido findou o contrato que o ligava ao Benfica na última terça-feira e hoje despediu-se do clube que representou durante nove anos.





"Nove anos de águia ao peito... Hoje acaba a minha caminhada com este grande clube que me criou e me fez o homem e jogador que sou hoje. Depois de tantos momentos, bons e maus, dos altos e dos baixos, com tantas pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer e que levarei no meu coração, por todo o apoio e carinho que me foi dado, só te quero agradecer por tudo o que fizeste por mim Benfica. Levo comigo uma imensidão de experiências e vivências que nunca imaginei que teria tudo graças a ti. Acabo esta caminhada com um orgulho enorme por te ter representado e com votos das maiores felicidades e sucesso. Que nunca deixes desabar a tua grandeza e que continues a tua história de glória", referiu o guarda-redes português de 20 anos através da conta pessoal de Instagram.