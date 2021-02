Diogo Gonçalves após a derrota com o Arsenal: «Trocava o golo pela vitória»

Diogo Gonçalves lamentou a eliminação do Benfica da Liga Europa após a derrota (3-2) diante do Arsenal.





"Fizemos um grande jogo. Batemo-nos de frente com uma das melhores equipas do mundo, com grandes jogadores. Estivemos por cima do jogo e sofremos a acabar. Estamos frustrados mas há que olhar para a frente. Esta exibição vai dar força para o que aí vem. Estamos frustrados, mas há que ter cabeça erguida. Estamos na Taça de Portugal e ainda temos uma palavra no campeonato", afirmou o lateral das águias, em declarações à SIC.O jovem, que apontou um grande golo de livre direto, admitiu que preferiu trocar esse momento pelo sucesso da equipa. "Simplesmente estou infeliz pelo resultado. Trocava o golo pela vitória. Isso é o mais importante. A equipa está acima de tudo", justificou."O Benfica tem expectativas em todas as frentes para ir o mais longe possivel. Ficamos pelo caminho mas é olhar em frente", concluiu.