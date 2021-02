Diogo Gonçalves: «É fazer o nosso trabalho. Marcar um golo lá e ganhar o jogo»

Diogo Gonçalves, lateral do Benfica, considera que o empate (1-1) frente ao Arsenal deixa a decisão da eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa em aberto.





"Está tudo em aberto para a segunda mão. Fizemos um bom jogo contra uma boa equipa. Tivemos oportunidades para fazer mais e eles também. Ao fim e ao cabo, acaba por ser um resultado justo e está tudo em aberto para a segunda mão", afirmou, à SIC.O jovem lateral acredita que ter jogado longe da Luz acabou por influenciar o encontro. "Não jogámos no nosso estádio e vamos jogar num estádio que não é o do Arsenal. Está tudo em aberto. É uma grande equipa. Tem jogadores conhecidos mundialmente e jogadores de seleção. Soubemos sofrer quando tivemos de sofrer, tivemos qualidade nessas ocasiões. Fomos serenos com bola. Fizemos o nosso jogo. Agora, é fazer o nosso trabalho: fazer golo lá e ganhar o jogo. Queremos passar à próxima fase", garantiu.Diogo Gonçalves assegura que só quer ajudar o Benfica, seja em que posição for. "Tenho de estar apto a ajudar o Benfica onde o míster desejar, seja numa defesa a 4 ou 5. Tenho de dar o melhor de mim. Somos um grupo de trabalho grande. Todos têm grande qualidade para jogar. Cabe ao mister decidir. Não tem uma tarefa fácil", acrescentou, à Sport TV.