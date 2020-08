Diogo Gonçalves ficou com o 17

Diogo Gonçalves ficou com o número 17, que pertencia a Zivkovic, sérvio que rescindiu contrato com as águias. O extremo, que nesta temporada regressou do empréstimo ao Famalicão, surgiu com o 23 na ficha de jogo, mas a verdade é que herdou o número que pertencia ao dito canhoto. Já Gilberto, outra das caras novas para esta época, ficou com o número 2, que antes era de Conti. O central argentino está emprestado ao Atlas, do México, até dezembro. Caio Lucas, cedido ao Al Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, também já tinha perdido o 7, agora nas costas de Cebolinha. O mesmo acontece com Fejsa, cujo número 5 é agora do defesa-central belga Vertonghen.