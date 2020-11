Diogo Gonçalves: «Lateral-direito? Jogo onde a equipa precisar»

Diogo Gonçalves espera um jogo complicado para o Benfica na receção ao Rangers, desta quinta-feira, na 3ª jornada da Liga Europa.





"Espero um jogo muito competitivo. Ainda não conhecemos bem o adversário, mas esperamos um jogo muito competitivo. Uma equipa que está a voltar aos bons velhos tempos e que ainda não perdeu nesta época. Mas esperamos uma vitória", garantiu, em conferência de imprensa.O jogador português assegura que a derrota no Bessa já está esquecida."Acima de tudo, somos profissionais e temos de saber conviver com as derrotas. Analisámos o que não tivemos tão bem. Temos de ser fortes mentalmente e estar preparados para vencer o jogo", sublinhou.Extremo de formação, Diogo Gonçalves tem sido colocado a jogar a lateral no Benfica por Jorge Jesus, mas o jogador garante que joga onde o treinador quiser."É uma posição que já conhecia. Já tinha jogado a lateral na seleção e também no Famalicão. Acima de tudo, estou a aprender o máximo possível com o mister, a tentar assimilar os processos defensivos e ofensivos e ajudar no que a equipa precisar. Quer seja a extremo, ou a lateral, estou pronto para ajudar. É um orgulho enorme representar o Benfica. Já tinha jogado na Liga dos Campeões pelo Benfica há três anos. Sempre que entramos em campo com esta camisola temos de dar tudo de nós", concluiu.