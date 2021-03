Diogo Gonçalves na mira da Juventus

As mais recentes exibições de Diogo Gonçalves terão despertado o interesse da Juventus, de acordo com o Calciomercato. Segundo o portal italiano, numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo no emblema de Turim está em aberto, os responsáveis do clube transalpino não deixam de olhar para o futuro e já vão tentando marcar posição por outro jogador representado pelo super agente português: precisamente o camisola 17 das águias, de 24 anos.

A polivalência do jogador, que começou a jogar como extremo e tem agora atuado a lateral-direito, é uma das características que mais terão seduzido os responsáveis do campeão italiano em título, que vão agora seguindo bem de perto as atuações do jogador encarnado, autor de duas assistências no último jogo com o Boavista.