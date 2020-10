Diogo Gonçalves: o 'Digimon' que tem a data da estreia pelo Benfica gravada na pele

Em entrevista ao Benfica Play, para lá de ter falado de alguns pormenores dos seus primeiros tempos de ligação ao clube da Luz, Diogo Gonçalves lembrou ainda uma espécie de premonição que teve ainda em miúdo e revelou ainda que tem tatuada na pele a data do seu primeiro jogo pela equipa principal das águias (diante do Sp. Braga, a 9 de agosto de 2017). Outra revelação foi a alcunha que tem há praticamente uma década.





"Quando tinha 14 anos, puseram-me uma alcunha: ‘o Digimon’. Foi o Cafú que fez aqui a formação toda. A alcunha ficou até hoje", lembrou o avançado, que em seguida lembrou um dos momentos marcantes da sua carreira: a estreia pela formação principal das águias."A primeira vez que vesti a camisola do Benfica ainda era muito miúdo mas claro que há aquele friozinho na barriga. Vestir a camisola da equipa principal é totalmente diferente. Como se costuma dizer, é a camisola mais pesada. O momento da estreia proporciona aquele friozinho na barriga. Nem consigo explicar. O maior sonho era jogar no Estádio da Luz com a camisola do Benfica. Ainda hoje tenho gravado em mim [numa tatuagem] a data da estreia. Foi incrível, nem consigo explicar a sensação que tive e o frio na barriga quando entrei. Vou sempre recordar esse momento", assumiu o avançado, que já desde tenra idade se via de águia ao peito."Recordo-me que quando tinha quatro ou cinco anos fomos ver uma equipa da formação do Benfica que foi jogar numa terra perto de nossa casa, em Castro Verde. O meu pai conta-me que eu virei-me para ele e disse: ‘Um dia vou vestir aquela camisola!’. Coincidência ou não, consegui esse feito, esse sonho. Estou muito feliz por isso".Na mesma entrevista, Diogo Gonçalves assumiu ter preferência pelo número 7. "O número 7 sempre foi o preferido desde muito pequeno devido ao Cristiano Ronaldo. O 84 foi escolhido por uma pessoa dentro do Benfica e ficou, gostei muito do número. O 17 foi escolhido porque simplesmente não havia o 7 disponível e também gosto muito", explicou."O meu pai é uma pessoa muito dura comigo, exige muito de mim. Isso fez com que gostasse mais de futebol. Comecei a jogar nos escalões inferiores do Almodovar. Antes não tinha idade e já integrava as equipas de formação do Almodovar. Comecei a jogar. As pessoas foram vendo e gostando. Eu fui ganhando o bichinho pelo futebol. Sempre fui um aluno exemplar, sempre tive grande notas. Gostava muito de matemática e tive de fazer uma escolha. Só quando cheguei ao Benfica é que fiz uma escolha mais a sério em termos de escola ou futebol. Sempre consegui conciliar as duas coisas.Recebo muitos conselhos. Aqueles para os quais olho mais à letra são os do meu pai. São os que ficam sempre. Eu posso estar muito bem no jogo e ele nunca vai dizer que estive bem. Diz sempre que posso dar mais e ser melhor. É o que ele quer sempre. Diz-me sempre para não desistir: ‘Se confiares em ti, podes chegar onde queres’. Na altura, os distritais tinham muito mais importância do que têm hoje. Ele viveu isso, esteve dentro do balneário. Passa-me essas mais-valias todas.Cheguei ao Seixal já com 12 anos mas fiquei ligado ao Benfica desde os 9 anos. Surgiu o CT do Algarve. No primeiro ano, treinava no Algarve e ia três vezes por semana jogar. No ano seguinte, como ainda não tinha idade para ingressar no Seixal, treinava no Algarve e todos os fins-de-semana vinha jogar a Lisboa. Sempre fui muito focado, sempre decidi os meus objetivos por mim próprio. Sempre foi isto que eu quis. Quando o meu pai me veio aqui trazer pela primeira vez, ele recorda que eu nem virei costas e percebeu que era mesmo isto que eu queria. O segredo é manter o foco. Acima de tudo, fazer aquilo que gostamos e é trabalhar no dia-a-dia para alcançar os nossos objetivos.Tenho um irmão mais novo que está no centro de estágio, o conselho que o meu pai me passa eu tento passar-lhe a ele. Os conselhos que lhe dou é para nunca desistir e confiar nele, sendo fiel a si mesmo e humilde. "