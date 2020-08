Diogo Gonçalves renova com o Benfica: «É um sentimento de que o trabalho foi bem feito»

O Benfica oficializou, este domingo, a renovação de contrato de Diogo Gonçalves. O extremo português, que na última temporada esteve emprestado ao Famalicão, regressa esta época ao clube onde foi formado e estende o seu vínculo até 2025.





Em declarações ao sítio oficial das águias, Diogo Gonçalves destacou o período que passou fora do clube como "dois anos de crescimento", afirmando ainda que está pronto para "agarrar a oportunidade" e discutir um lugar no onze de Jorge Jesus."É um sentimento de orgulho e de que o trabalho foi bem feito. Estive dois anos fora, foram dois anos de crescimento. Estou pronto para trabalhar e, se o mister entender, agarrar a oportunidade. Foram dois anos muito importantes para mim. Um não correu tão bem em termos futebolísticos, mas foram dois anos de crescimento, dois anos que levo para sempre e regresso à casa-mãe. Estou muito feliz", começou por dizer o extremo português, sem esquecer a passagem pelo Famalicão. "Foi um ano de muito trabalho. As coisas correram-me bem e à equipa. Foi um clube que me ajudou muito, o treinador [João Pedro Sousa] também. Vou levar o Famalicão para sempre comigo.""Os objetivos passam por trabalhar no dia a dia, com os meus colegas, aprender ao máximo com o mister e ajudar o Benfica a conquistar os seus objetivos.""Acima de tudo, peço que os Benfiquistas estejam todos unidos, com o plantel, com a massa associativa junta. Se isso acontecer, podemos conquistar tudo", concluiu.