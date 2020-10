Diogo Gonçalves revela o jogador do Benfica que lhe dava "um friozinho na barriga"

De regresso ao Benfica depois de um empréstimo bem sucedido ao Famalicão, Diogo Gonçalves abordou este sábado em declarações ao Benfica Play alguns pormenores menos conhecidos da sua vida e carreira, desde a sua ligação ao clube da Luz ao passado enquanto jogador jovem, nada ficou por responder.





"Já sou sócio do Benfica há muito tempo. Costumo brincar com o meu pai e a minha mãe e digo que estou quase a receber a águia de prata. A minha família é toda benfiquista. O meu pai é sócio há 25 anos. Era um sonho nosso, de ambos, o de chegar à equipa principal. Já tinha atingido isso. Claro que agora ao regressar e ao renovar contrato o orgulho ainda é maior e estamos muito contentes", começou por assumir o jogador de 23 anos, que recordou de sorriso no rosto os primeiros momentos junto dos craques da equipa principal."Recordo-me muito bem de chegar e ver aqueles craques todos que nós vimos na televisão e depois conviver com eles. É um orgulho enorme. Nós crescemos aqui no centro de estágio, vivemos com eles mas apenas os vemos passar. Conviver com eles no balneário é completamente diferente. Estou com alguns colegas que agora estão comigo e que já conhecia. Mesmo o próprio Luisão já tinha jogado com ele, também o Jardel. São jogadores mais experientes com os quais partilhei o balneário e assim tudo se torna mais fácil. Pensamos que eles são pessoas que não falam tanto. Nós temos alguma vergonha de falar mas não, eles são muitos abertos. Isso traduz-se bem no balneário. É muito bom. Sou uma pessoa que não tem muita vergonha. Se não conheço alguém, fico algo mais tímido mas sou alguém que se relaciona bem com as pessoas, dou tudo de mim. Isso é um dos meus grandes segredos", assumiu.No meio de todos aqueles jogadores que destacou, para Diogo Gonçalves há uma que está noutro patamar e que até lhe provocou uma reação curiosa. "Se me recordo, um dos jogadores que acompanhei muito e que me davam um friozinho na barriga era o Aimar. Já se fala nele fora do Benfica e, quando chegou, era um jogador que olhávamos com mais respeito e admiração. A situação era semelhante com o Cardozo, o próprio Saviola. Víamo-los noutro patamar e depois ao vê-los no Benfica ficamos emocionados com aquela camisola", revelou.