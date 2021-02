Diogo Gonçalves saiu com as orelhas a arder no jogo com o Moreirense

Já se sabe que Jorge Jesus é um espetáculo dentro do próprio espetáculo e o estádio do Moreirense é dos melhores para se perceber tudo o que diz o treinador do Benfica. Só durante a primeira parte, Diogo Gonçalves ficou com as orelhas a arder, tantas foram as vezes que o treinador do Benfica questionou o seu lateral que, diga-se, estava ali mesmo ‘à mão de semear’.

“Diogo, abres os braços e já estás a dizer ao árbitro que estás a fazer falta”, soltou Jesus logo aos 8 minutos, mas aos 13’ foi bem mais corrosivo com o defesa-direito. “Diogo, em cinco passes, foram cinco para o adversário”, gritou.