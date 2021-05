Diogo Gonçalves suspenso com o Nacional

Diogo Gonçalves vai cumprir um jogo de castigo frente ao Nacional, na Madeira. O lateral direito do Benfica foi admoestado por Artur Soares Dias com uma cartolina amarela por falta sobre Luis Díaz, aos 89 minutos, perfazendo uma série de cinco no presente campeonato. Por isso, fica fora do jogo da 32ª jornada, na terça-feira.