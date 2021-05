Diogo Gonçalves vence prémio Cosme Damião na categoria revelação: «Um orgulho imenso»

Diogo Gonçalves foi o vencedor do prémio Cosme Damião na categoria revelação, segundo informaram esta segunda-feira os encarnados. O jogador recebeu o galardão das mãos de Rui Costa, vice-presidente para o futebol e administrador da SAD do Benfica.





"É um prémio muito especial dentro do clube porque, no fundo, é a esperança de uma carreira. É motivo de orgulho para o jogador, mas também para nós, por termos estes atletas que nos inspiram com a esperança no amanhã. Quando este prémio é entregue a jogadores da nossa formação é ainda mais especial", disse Rui Costa à BTV, antes de revelar o nome de Diogo Gonçalves."É um orgulho imenso receber este prémio no clube do meu coração. O passo seguinte é trabalhar para receber o próximo", referiu, por sua vez, o defesa/médio de 24 anos, que está no Benfica desde os 9.