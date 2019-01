Diogo Pinto aponta à fase final e ao título na Liga Revelação

“Temos vários objetivos. O primeiro é passar à fase final e estamos bem encaminhados. Temos, ainda, os olhos postos no título”, referiu em declarações à BTV. A equipa sub-23 do Benfica ocupa o 1º lugar da Liga Revelação e Diogo Pinto, médio dos encarnados, reforça a ambição do plantel.“Temos vários objetivos. O primeiro é passar à fase final e estamos bem encaminhados. Temos, ainda, os olhos postos no título”, referiu em declarações à BTV.



O próximo jogo é no reduto do Cova da Piedade, no sábado, e o jogador, de 19 anos, garante uma equipa pronta para o desafio, apesar de estar a regressar das festividades. “Apesar de ser uma época festiva, não podemos parar. Temos de levar muito a sério o que temos para fazer em casa, tanto na nutrição como nos trabalhos físicos. Não podemos facilitar porque sabemos que temos uma nova quadra com muitos jogos próximos uns dos outros, à terça-feira e ao sábado”, frisou, fazendo um breve balanço da primeira metade da época: “É positivo como mostra a classificação. Mas o mais importante é sentir que estamos a evoluir.”