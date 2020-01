Diogo Pinto despede-se do Benfica: «Orgulho ter usado a braçadeira de capitão»

Diogo Pinto, médio da equipa B e sub-23 do Benfica, despediu-se das águias. O jovem futebolista, de 20 anos, vai rumar ao Ascoli após rescindir contrato, como Record adiantou, mas não esqueceu as águias.





"Neste momento, a única palavra que me vem à cabeça é: OBRIGADO. Obrigado a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto jogador e enquanto homem. Cinco anos fantásticos, de conquistas e de aprendizagem, com as condições que qualquer menino sonha um dia ter. Foi um grande orgulho para mim poder usar a braçadeira de capitão deste clube e viver todas as experiências que o clube me proporcionou. Obrigado, Benfica", disse Diogo Pinto.Esta época, o centro-campista foi utilizado por Renato Paiva na equipa B das águias em três jogos da 2ª Liga. Representou ainda o clube na Liga Revelação em duas ocasiões e fez três partidas também pelos sub-23 na International Premier League.