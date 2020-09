Diogo Prioste assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica assegurou, esta segunda-feira, a continuidade de mais um jovem jogador da sua formação. Diogo Prioste assinou hoje o seu primeiro contrato profissional com as águias, tal como revela a publicação do clube através do seu sítio oficial.

Há já 10 anos no clube, tendo percorrido todos os escalões de formação, Diogo Prioste entra esta temporada 2020/21 como juvenil sub-17. Na última temporada realizou 20 jogos pelos Juvenis B, tendo apontado um total de 7 golos.