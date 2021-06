Direção do Benfica aceita pedido da MAG e anuncia recontagem dos votos das últimas eleições

A direção do Benfica anunciou em comunicado ter aceite o pedido da Mesa da Assembleia Geral para ser feita uma recontagem do votos das últimas eleições.





No seu comunicado, a direção das águias frisa que "estatutariamente" o processo eleitoral está "encerrado", mas frisa que na reunião desta terça-feira foi deliberado "avançar, de imediato, para a contratação de entidades externas e independentes que procedam à contagem dos votos físicos, à reconfirmação da fiabilidade dos processos de transporte e armazenamento das urnas, bem como ao escrutínio detalhado da eficácia dos sistemas informáticos utilizados nas eleições de há oito meses.""A Direção do Sport Lisboa e Benfica esteve reunida esta tarde.Privilegiando sempre, como é sua obrigação, a relação com os sócios e a unidade e coesão internas, a Direção saúda a iniciativa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral de solicitar uma auditoria ao último processo eleitoral, embora estatutariamente o mesmo esteja encerrado e nunca tenha merecido qualquer contestação formal das listas candidatas.Apesar disso, a Direção deliberou avançar, de imediato, para a contratação de entidades externas e independentes que procedam à contagem dos votos físicos, à reconfirmação da fiabilidade dos processos de transporte e armazenamento das urnas, bem como ao escrutínio detalhado da eficácia dos sistemas informáticos utilizados nas eleições de há oito meses.É na transparência que esta Direção se move, sem equívocos, razão pela qual as listas concorrentes serão convidadas a acompanhar a operação de contagem dos votos nas urnas.A Direção decidiu ainda solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em data que considere adequada e as condições de saúde pública permitam, uma sessão extraordinária, com carácter de urgência, para a divulgação de todos os resultados dos trabalhos que agora vão iniciar-se.A DireçãoLisboa, 29 de junho de 2021"