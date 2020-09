Direção justifica emblema monocromático na camisola com "rigoroso acompanhamento das tendências"

As cores das mais recentes camisolas do Benfica lançadas no mercado mereceram críticas por parte de vários associados por fazer constar, à imagem do que já acontecia em outras épocas, um emblema monocromático. A direção respondeu frisando que a existência do mesmo "não tem como objetivo desrespeitar nem os regulamentos, nem os estatutos", acrescentando-se ainda que "à imagem dos maiores clubes de futebol europeu, as decisões sobre os equipamentos desportivos são tomadas em conjunto entre o fornecedor [Adidas] e as estruturas comerciais do clube, obedecendo a um rigoroso processo de acompanhamento de tendências a nível mundial".





"Desde o primeiro momento da existência de qualquer marca, é necessário prever que o seu comportamento será alvo de diversas e variadas aplicações, que tenderão a servir toda a sua comunicação e todos os diferentes suportes em que esta possa existir, de forma a garantir a sua integridade e coerência face à sua audiência. Para o clube assegurar que a sua insígnia será sempre bem utilizada e aplicada, independentemente da situação ou dos intervenientes no seu manuseamento, é sempre elaborado e compilado um conjunto de normas de utilização, sistematizadas num manual, que terá a sua complexidade adequada à dimensão e ao alcance pretendido pela empresa ou instituição. Para cobrir este vastíssimo espectro de utilização, o manual de normas da marca Benfica prevê diferentes versões que visam sistematizar a aplicação da marca, adaptada às diferentes situações e suportes: desde a versão integral com 7 cores e toda a sua complexidade de desenho, que deverá ser utilizada sempre que possível, passando por versões a uma cor que permitem melhor legibilidade em escalas mais reduzidas e a reprodução da imagem em suportes volumétricos, recortados, gravados, bordados, entre outros, até versões previstas para utilização de metais nobres como o ouro e a prata", sustentou em resposta aos sócios a direção encabeçada por Luís Filipe Vieira.Apesar do contexto de pandemia que vivemos, os orgãos sociais dos encarnados garantem que a aposta no contexto digital permitiu "manter as vendas no nível estimado"."A venda de camisolas e réplicas oficiais decorre dentro do ritmo esperado, tendo o orçamento já tido em consideração o impacto expectável dos efeitos da pandemia. O investimento efetuado na nossa estratégia digital permitiu-nos compensar parcialmente os efeitos negativos que a pandemia provocou em praticamente todas as áreas de comércio tradicional e dessa forma manter as vendas no nível estimado. A recuperação do nível de vendas das camisolas e réplicas oficiais estará sempre dependente da presença de público nos estádios, da recuperação da economia e do turismo e, consequentemente, da normalização da vida dos cidadãos", pode ler-se.