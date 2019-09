Direitos da marca valem 8,2 milhões ao Benfica

O clube encarnado recebeu, em 2018/19, perto de 8,2 milhões de euros pela utilização da marca Benfica pelas suas participadas, o que representa um aumento de quase 178 por cento. Só a SAD pagou 6,5 milhões, correspondente a um crescimento de 329 por cento. Já a Benfica Estádio desembolsou 946 mil euros (mais 21 por cento).

"Este crescimento é justificado pela revisão dos contratos de utilização da marca Benfica com todas as empresas do grupo Benfica", pode ler-se no relatório e contas submetido a votação.