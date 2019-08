Diretor da formação do Benfica explica êxito de João Félix: "talento" e "ética de trabalho"

A mediática transferência de João Félix foi um dos temas abordados na entrevista da Soccerex ao diretor técnico do futebol de formação do Benfica, Pedro Marques, ou não fosse o agora jogador do Atlético Madrid um dos rostos mais mediáticos da aposta que os encarnados fazem de alguns anos a esta parte na formação.Penso que tem a ver com a sua ética de trabalho, o seu talento e o trabalho que tem sido feito nos últimos anos aqui na academia. Eu sei que ele jogou em níveis diferentes, e não foi por ter jogado numa idade mais jovem ou num nível mais baixo que deixou de trabalhar ou não se empenhou no seu desenvolvimento. Além disso, acho que ele também teve o apoio social e pessoal certo que complementou a sua personalidade estável e todos esses fatores contribuíram para o seu sucesso.Sim, a pressão está lá e num clube como o Benfica, onde a equipa principal procura ganhar o título a cada ano, isso sente-se. O clube tem uma grande base de fãs, com grandes exigências para jogar em frente de 60 mil pessoas no nosso estádio, por isso, para preparar os jogadores para esse nível, sabemos que há pressão para entregar o que é esperado e sabemos que temos uma enorme responsabilidade sobre o que tem sido feito aqui e na história do clube.