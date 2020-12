Diretor desportivo do Santos diz perceber incómodo de Lucas Veríssimo

Felipe Ximenes, diretor desportivo do Santos, garante que compreende o desconforto de Lucas Veríssimo pelo impasse na negociação entre o clube brasileiro e o Benfica, clube que pretende contratar o central. “Essa é uma situação ruim. Naturalmente, o atleta sente-se chateado. Mas ontem [anteontem] fez uma bela partida. Tenho certeza de que o Santos vai saber reconhecer isso e, no momento certo, o Lucas vai realizar seu sonho de jogar na Europa”, assinalou o responsável do emblema paulista, em declarações à ‘Gazeta Esportiva’.

Ximenes reforça que a decisão sobre uma eventual saída do jogador ficará para o próximo presidente do Santos, o qual será eleito no sábado. “Nos 90 dias que antecedem a eleição, todos os processos internos e externos do clube precisam passar pelo Comité de Gestão, pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Infelizmente, a situação do Lucas Veríssimo está acontecendo dentro deste processo. Infelizmente, não basta o Comité de Gestão querer aceitar a proposta”, explicou.