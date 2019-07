Diretor do Caixa Futebol Campus revela: «Vamos iniciar novo ciclo na equipa B do Benfica»

Pedro Mil-Homens, diretor do Caixa Futebol Campus, considera que nesta época será iniciado um "novo ciclo" na equipa B do Benfica, explicando que tipo de jovens terá esta formação em 2019/20.





"Acho que os adeptos estão, de forma geral, agradavelmente supreendidos com o grau de prontidão de todos os jogadores da formação que chegaram à equipa principal. Vamos iniciar este ano um novo ciclo na equipa B, que tem sido a antecâmara destes jogadores. Com elementos dos sub-23? Não, não digo na equipa B, aqui particularmente com os nossos melhores sub-19 e sub-20. Teremos na equipa B os candidatos a serem candidatos a jogar um dia na equipa principal. É preciso encontrar um bom equilíbrio. O presidente é o principal responsável por este sucesso, tem o sonho de um Benfica um dia ter afirmação europeia com jogadores da formação e nós acompanhamo-lo neste sonho. Mas neste momento temos de ser prudentes, consolidando talento que chegou à equipa principal e preparando os que podem ir à equipa principal. É preciso dar-lhes tempo", referiu o dirigente numa entrevista ao 'Jornal Económico'.Questionado sobre de que forma o Benfica - e outros clubes portugueses em geral - poderá reter o talento mais tempo, Mil-Homens apontou à necessidade de "melhorar o campeonato" mas sublinhou que o facto de Portugal ser um país periférico acaba por prejudicar.