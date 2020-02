Diretor do Corinthians explica contornos do negócio com o Benfica por Yony González

Yony González vai rumar em definitivo ao Corinthians, com o Benfica a receber 3 milhões de euros. Ao contrário do que estava inicialmente previsto, o clube brasileiro é obrigado a exercer a opção de compra, ainda que o pagamento seja faseado. "O Benfica recebeu uma proposta de compra e tivemos de mudar o formato da negociação, à última hora. É um empréstimo com obrigação de compra. Conseguimos condições muito boas para pagar em três anos", vincou Duílio Alves, diretor de futebol do timão, após a derrota (0-1) com o Guaraní, na 1ª mão da 2ª ronda da Libertadores.





Pedrinho, por quem a SAD do Benfica paga 20 M€ mais 2 M€ em objetivos, é que ainda não tem data para assinar. O médio encontra-se na Colômbia, onde a seleção sub-23 do Brasil disputa o torneio pré-olímpico. Ontem, esteve em ação diante do Uruguai, que terminou às primeiras horas de hoje, faltando ainda o jogo com a Argentina, na madrugada de segunda-feira. Quando voltar a São Paulo, Pedrinho apresentar-se-á no Corinthians, para defrontar o Guaraní.