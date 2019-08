Diretor do São Paulo confirma interesse do Benfica em Morato

O São Paulo está a par do interesse do Benfica em Morato, segundo confirmou Raí, diretor desportivo do clube brasileiro."Sabemos do interesse do Benfica, já o mostrou no começo do ano, mas não recebemos nenhuma proposta oficial. É um jogador que chama atenção. Por enquanto não há nada", afirmou o dirigente, citado pelo portal Terra.Tal como Record noticiou , o pai do central do S. Paulo confirmou que há "conversas" e os encarnados ponderam fazer uma oferta formal pelo jogador.