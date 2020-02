Diretor financeiro do Corinthians sobre Pedrinho no Benfica: «Será resolvido após o Carnaval»

O diretor financeiro do Corinthians, Matias Antonio Romano Ávila, confirmou as negociações com o Benfica tendo em vista a transferência de Pedrinho.





De acordo com o dirigente, a proposta dos encarnados foi a melhor que chegou ao clube brasileiro - 20 milhões de euros - e a situação deverá ficar resolvida após o Carnaval."[20 milhões de euros] É o valor que há. Quero 50 milhões de euros, mas não há. E não podemos perder o 'timing', porque, se esperamos bastante, não vendemos e aí pode passar o tempo. Não há uma proposta melhor", afirmou, em entrevista ao site de notícias do Corinthians 'Meu Timão'."Essa demora é sempre muito burocrática. Tem que assinar contrato, fazer exames médicos... Como ele estava fora, com a seleção brasileira, demorou um pouco. Acredito que será resolvido logo após o Carnaval", afirmou, não descartando no entanto a possibilidade de o negócio falhar: "Se por uma infelicidade ele não assinar com o Benfica, não muda nada para nós. Não cria problemas, podemos vender na próxima janela [de mercado], mas acredito que deve estar bem encaminhado."