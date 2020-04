Diretor-geral do Benfica garante: «Queremos muito o Pedrinho, mas só em 2020/2021»

Com a pandemia do coronavírus a situação dos jogadores que terminam contrato com os respetivos clubes no final de junho foi uma questão muito debatida no mundo do futebol mas a FIFA definiu algumas diretrizes nesse sentido.

O médio Pedrinho foi contratado pelo Benfica ao Corinthians e tinha prevista a chegada à Luz no início de julho, mas com a suspensão das competições irá continuar no Brasil até acabar a época naquele país e só depois viajar para Portugal, esclareceu este sábado o diretor-geral do Benfica.





"Se as épocas colidirem temos de dar benefício ao clube anterior. E nós aqui também temos uma questão de ética. Acreditamos muito no Pedrinho, queremo-lo muito, mas na época 2020/21, porque a 2019/20 será concluída com os 25 jogadores que fazem parte do plantel e que seguramente nos ajudarão a conquistar os dois títulos que ainda temos para conquistar", explicou Tiago Pinto em entrevista à BTV.O responsável encarnado não está preocupado com problemas relacionados com a renovação dos contratos no Benfica, pois garante que "o plantel está inteiramente protegido" e saúda o acordo entre os presidentes dos clubes para não contratarem jogadores que queiram aproveitar-se da situação."Se a época se estende um mês, os contratos também. O Benfica felizmente não tem casos destes, mas sabemos que os contratos nada se sobrepõem à relação entre jogadores e clubes. Esta semana, na reunião de presidentes, houve um acordo para que os jogadores que tenham ações hostis em relação aos seus clubes não sejam contratados por outros. Demonstra o espírito positivo com que se têm discutido as questões. O Benfica tem-se envolvido, porque é um problema sério. Renovámos com muitos jogadores, temos o plantel inteiramente protegido e não temos esse tipo de problemas."